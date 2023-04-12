شاهد أهداف مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي اليوم الأربعاء 12 / 4 / 2023 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يقضي على البلوز

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا مهمًا وغاليًا على حساب ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 21، وشهدت الدقيقة 59 طرد بن تشيلوبل الظهير الأيسر للبلوز بعد اعاقته لرودريجو وهو في طريقه للانفراد بالمرمي.

وأضاف ماركو أسينسيو هدف الملكي الثاني في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي

ومن المقرر أن تكون مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد ونظيره فريق تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج.