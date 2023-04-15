الاتحاد الأفريقي يطالب جميع الأطراف بالسودان لوقف القتال فورًا

عربي ودولي
الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي - أرشيفية

طالب الاتحاد الأفريقي، كل من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بوقف إطلاق النار فورًا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان، إنه تابع عن كثب وقلق شديد التطورات في جمهورية السودان، وحث الأطراف السياسية والعسكرية على إيجاد حل سياسي منصف للأزمة بهذا البلد.

وأشار البيان إلى أنه اليوم وبعد أن خرجت الأمور عن السيطرة يوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي نداءً عاجلًا لكافة الأطراف من أجل الوقف الفوري لأعمال العنف.

وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي على توحيد جهوده لحمل الأطراف على وقف الاشتباكات العسكرية بشكل فوري، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة ترضي جميع الأطراف.

الاتحاد الإفريقي قوات الدعم السريع المجتمع الدولي السودان وقف اطلاق النار جمهورية السودان
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. سبب مثير وراء إنقلاب محمد صلاح على النني

بمقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يخطف نجم منتخب مصر

صفقة مدوية.. بيراميدز يحدد بديل عبدالله السعيد من قلب الزمالك

أول رد فعل من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

عاجل.. الزمالك يرصد التعاقد مع نجم الأهلي

عاجل.. أورسويو يحسم مستقبل نجم الزمالك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن إيقاف كهربا 8 مباريات

تامر حبيب عن أزمة منة شلبي الأخيرة: "كان أسود أيام حياتي"