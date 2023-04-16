"8G" حملة لنشر الوعي بالشمول المالي بجامعة القاهرة

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة حملة مشروع تخرجهم من قسم العلاقات العامة والإعلان تحت إشراف الدكتورة إيمان طاهر بدر والأستاذة ياسمين علي بعنوان "G8" وشعارهم الشمول المالي إتاحة.. تضمين.. تمكين.

والهدف من الحملة هو نشر الوعي عن الشمول المالي والخدمات التى يقدمها، بجانب الثقافة المالية

وقام طلاب المشروع باختيار اسم "8G" لأنه يلخص أهداف الحملة حيث أن حرف الـg اختصارا لكلمة goals وتعني أهداف، وذلك لأن الشمول المالي يحقق 8 أهداف من أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار اهتمام الحملة بنشر الوعي بأهمية الشمول المالي، نظمت الحملة فعاليات بأماكن مختلفة بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في الشمول المالي، ومنها تنظيم فعالية بالتعاون مع بنك التجاري وفا في مجلس الشباب المصري وحضر الفعالية شباب من مختلف الأعمار.

بجانب تنظيم ندوة بعنوان الإعلام والتوعية بالشمول المالي بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان داخل الحرم الجامعي في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى تقديم عرض تفاعلي بإحدي المدارس في المرحلة الثانوية ووزع طلاب المشروع حينها ملصقات خاصة بالحملة والتعريف بها.

ويقوم بتنفيذ هذه الحملة مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وهم: أسماء طلعت، آمال محمد، إيمان الجمال، مريم سعيد، هبه الديب، نيرة الفقي، أماني عوض، أماني شمس، أماني صلاح، مروة مدحت، آية خالد، آية ابراهيم، جهاد عبد السلام، أسماء ناجح، أحمد عصام، يوسف أحمد، منار عبد العزيز، تغريد طارق، صفاء صلاح، سهيلة رأفت، هدير السيد.