يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري YALLA SHOOT، حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من مشاركة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا أمام سموحة، في اللقاء المقرر له اليوم الإثنين.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره سموحة، في المباراة المقرر انطلاقها بالتاسعة والربع مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

موقف كهربا من المشاركة في لقاء الأهلي وسموحة اليوم

واستقر كولر على مشاركة كهربا اليوم ولو كبديل أمام سموحة في ظل حاجته إلى خدماته إذ رافق كهربا بعثة الأهلي التي توجهت إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق.

ويفاضل كولر بين كهربا ومحمد شريف للظهور في التشكيل الأساسي، إلا أن المدرب السويسري قرر وجود كهربا ضمن المجموعة التي ستشارك أمام سموحة في ظل رغبته لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل قبل المباراة المقبلة والمرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ويلعب الأهلي أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 22 أبريل، على استاد القاهرة، على أن تكون مباراة العودة بالمغرب يوم 29 أبريل.

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر عن قراره بمشاركة لاعب الوسط محمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة الفريق القادمة أمام سموحة، ورغم أنه قد يبدأ المباراة على دكة البدلاء، إلا أنه سيكون جزءًا من الفريق المشارك في المباراة.

ويأتي هذا القرار من كولر بعدما رافق كهربا بعثة الأهلي التي توجهت إلى الإسكندرية للمشاركة في المعسكر المغلق، ويأمل المدرب السويسري في تجهيز اللاعب بشكل جيد قبل المباراة المقبلة التي ستجمع الأهلي بالرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

ومن المتوقع أن يفاضل كولر بين كهربا ومحمد شريف للظهور في التشكيلة الأساسية، ولكنه قرر وجود كهربا ضمن المجموعة التي ستشارك في مباراة اليوم أمام سموحة، وهذا يعكس حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب وأهميته في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على اللقب في بطولة الدوري المصري الممتاز.