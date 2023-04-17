بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة.. يلا شوت ..كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة.. يلا شوت..كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة، فريقا الأهلي وسموحة سيتواجهان في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأهلي إلى استمرار مسيرته الناجحة والتقدم نحو الفوز بلقب الدوري المصري الذي غاب عنه في المواسم السابقة، ويتصدر الجدول حاليًا برصيد 50 نقطة ولديه 4 مباريات مؤجلة. ويعد الأهلي الفريق الوحيد في الدوري المصري الذي لم يتعرض لأي هزيمة خلال العشرين مباراة التي خاضها.

من جانبه، يأمل فريق سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصةً وأنه تمكن من الفوز عليه في 3 مباريات من آخر 10 مواجهات بينهما.

موعد مباراة الأهلي وسموحه في الدوري المصري

تُقام المباراة يوم الإثنين 17-4-2023 الموافق 26 من شهر رمضان الكريم

وستُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي

الساعة 9.15 بتوقيت القاهرة

الساعة 10.15 بتوقيت السعوية

وتُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 ( ON Time Sport 1 HD ) بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف

حكم مباراة الأهلي وسموحه في الدوري المصري

تم تعيين الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وسيتولى الحكم شريف عبد الله والحكم شهاب راشد مساعدته في المهمة، بينما سيكون الحكم الرابع صبري إبراهيم على الخطوط الجانبية.

وسيتم تطبيق تقنية الفيديو (VAR) في المباراة، حيث تم اختيار الحكم حسام عزب ليكون حكم فيديو، وسيساعده هيثم الشريف في إجراء القرارات التحكيمية بشكل دقيق وعادل.

موقف الأهلي وسموحه في الدوري المصري 2022-2023

يحتل الأهلي المركز الأول | برصيد 50 نقطة

الأهلي ( 20 ) مباراة | فاز ( 15 ) | خسر ( 0 ) | تعادل ( 5 ) | له ( 38 ) | عليه ( 7 )

يحتل سموحه المركز التاسع | برصيد 35 نقطة

سموحه ( 25 ) مباراة | فاز ( 7 ) | خسر ( 8 ) | تعادل ( 10 ) | له ( 26 ) | عليه ( 29 )

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحه في الدوري المصري فقط

التقي الأهلي وسموحه في منافسات الدوري المصري ( 25 ) مباراة | فاز الأهلي في ( 13 ) | فاز سموحه ( 4 ) | وتعادلا ( 8 )

أول لقاء جمع الأهلي وسموحه موسم 2010-2011 انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1 وفي نفس الموسم في لقاء العودة انتهت ثاني مبارياتها بالتعادل الايجابي 2-2، وفي ثالث لقاءات الفريقين تاريخيًا حقق الأهلي أول فوز له على نادي سموحه في موسم 2011-2012 وانتهى بنتيجة 3-1

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

سجل الاهلي ( 40 هدف ) في شباك سموحه | في الدوري المصري فقط

سجل سموحه ( 22 هدف ) في شباك نادي الأهلي | في الدوري المصري فقط

آخر فوز حققه الأهلي على سموحه موسم 2021-2022 وذلك بنتيجة 4-1

آخر فوز حققه نادي سموحه على الأهلي موسم 2021-2022 وذلك بنتيجة 3-2

آخر تعادل بين الفريقين كان في الموسم الحالي 2022-2023 وانتهى بالتعادل السلبي 0-0

الأهلي وسموحه في كأس مصر وكأس الرابطة المصرية

لقد تقابل الأهلي وسموحة في بطولة كأس مصر مرات عديدة، حيث جرت بينهما 4 مباريات، وتمكن الأهلي من الفوز في 3 منها، فيما حقق سموحة الفوز في مباراة واحدة.

كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر موسم 2013-2014، وانتهت بفوز سموحة بنتيجة 2-1، أما المباراة الثانية فكانت في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2015-2016، وفاز الأهلي بهدف نظيف بنتيجة 1-0.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

وتجدد اللقاء بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر موسم 2016-2017، وحسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 4-0، وفي الموسم التالي 2021-2022، التقى الفريقان مرة أخرى في نصف نهائي كأس مصر، وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لسموحة.

وبهذا الشكل، تظهر سيطرة الأهلي على سموحة في بطولة كأس مصر، حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات، ويأمل سموحة في تحقيق الانتصار في المواجهات القادمة بين الفريقين.