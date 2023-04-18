أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-4-2023.. ارتفاع غير مبرر بالمعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الارتباك داخل سوق الصاغة مع ارتفاع سعر المعدن بصورة غير مبررة بالسوق المحلي.

أسعار الذهب الأن

سعر الذهب عيار 21 2320

سعر الذهب عيار 24 2651.5

سعر الذهب عيار 18 1988.5

سعر الذهب عيار 14 1551

سعر الجنيه الذهب 18560 جنيها

بيان شعبة الذهب:

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد اليوم الأثنين زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى 2320 جنيها خلال التعاملات المسائية مرتفعا بنحو 60 جنيها للجرام عن اسعرا اغلاق الصاغة السبت الماضي بالرغم من تراجع السعر العالمي إلى 1996 دولار للأوقية منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر ب 2004 دولار للأوقية.



وتعتبر الشعبة تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.



وتنصح الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على USD2،008.40 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.37%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،993.65 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1993.65 والمقاومة على USD2048.60.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.54% للمتاجرة به على USD101.79.

وهبط سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 1.33% لتتم المتاجرة به على USD25.12 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مايو بنسبة 0.81% لتتم المتاجرة به على USD4.07 للرطل.