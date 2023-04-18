تشكيل نابولي اليوم لمواجهة ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023.. عودة أوسيمين لقيادة الهجوم

الفجر الرياضي
ميلان ونابولي
ميلان ونابولي

استقر لوتشانو سباليتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق إي سي ميلان مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023.

تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، خيسوس،ماريو روي، أمير رحماني.

خط الوسط:، ستانيسلاف لوبوتكا، بيتور زيلينسكي، تانجي ندومبيلي، بوليتانو.

الهجوم: أوسيمين، خفيتشا كفارساتشيليا.

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توقيت مباراة نابولي ضد ميلان

وتتجه أنظار العديد من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان صوب ملعب "مارادونا"، لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة القوية والمثيرة التي من المنتظر أن تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد ميلان في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة نابولي ضد ميلان في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وتذاع أحداث المباراة بشكل مباشر وحصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports premium hd 2.

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