سوق ابو ظبي المالي يستقبل شركة جديدة

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين بدء إدراج وتداول أسهم مجموعة «إم بي إم إي»، التي تتولى تشغيل أكبر منصة لخدمات المدفوعات والتحصيل للجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، في السوق.

وبدأت المجموعة، وهي أول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في السوق، بتداول أسهمها في سوق «نمو»، وتسمح هذه الخطوة للمجموعة بتوسيع محفظتها من المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق وقطاعات جديدة، وتعزيز آفاق نموِّها، وتوسيع نطاق وصولها الجغرافي ليشمل العديد من المناطق الجديدة، فضلًا عن تحويل نقاط الاتصال الذكية المتمثلة بالأكشاك إلى تجارب بالواقع المعزز والمختلط والافتراضي.

تعتبر «إم بي إم إي» الشركة العائلية رقم 14 التي يتم إدراجها ضمن منصة «نمو» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويدعم ذلك استراتيجية أبوظبي ودولة الإمارات عمومًا في تنويع الاقتصاد من خلال التوسع في أعمال التكنولوجيا والخدمات المالية وغيرها من قطاعات النمو الديناميكية.

وقد حقق سوق «نمو»، أداءً قويًا العام الماضي؛ إذ وصلت قيمة الأسهم المتداولة فيه إلى أكثر من 29.8 مليار درهم بزيادة قدرها 88.1 في المئة على أساس سنوي.

ومنصة «نمو» حلت محل «السوق الثاني» في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارًا من مارس آذار 2022، إذ تتيح للشركات الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، بالإضافة إلى الحصول على دعم سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن التواصل مع المستثمرين، صُممت متطلبات الإدراج والإفصاح في المنصة بما يدعم الشركات الخاصة والعائلية والناشئة، وبذلك توفر نافذة جذابة للشركات لتعزيز مكانتها، وتحفيز نموها، وزيادة قيمة علامتها التجارية.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، «نرحب بانضمام مجموعة (إم بي إم إي)، التي تعد إحدى أكبر مزودي حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة، إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويساهم هذا الإدراج في زيادة التنوع في سوقنا الديناميكي، وتوفير مجموعة واسعة من فرص النمو الفريدة للمستثمرين».

فيما قال علي محمد سعيد البادي الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أم. بي. أم. إي»، «يُسعدنا التواصل مع أسواق الأسهم ومشاركة قصة نجاحنا المُلهمة مع المستثمرين، ويشكِّل إدراج المجموعة في (سوق نمو) التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية عاملًا مهمًا لدفع عجلة نموِّنا المطرد تماشيًا مع مساعينا للتوسُّع والتطوُّر، حيث بات بإمكاننا مواصلة جهودنا لتعزيز محفظتنا من أنظمة المدفوعات وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق، كما تحمل هذه الخطوة فرصًا واسعةً للحصول على المزيد من التمويل ودعم تنمية قيمة علامتنا التجارية».

تعد مجموعة «أم. بي. إم. إي» أول منصة متكاملة في الإمارات توفر أنظمة المدفوعات السريعة والآمنة للعملاء، فضلًا عن تقديم حلول المدفوعات الرقمية الحديثة في المنطقة، وأنجزت الشركة أكثر من 90 مليون معاملة تضم ما يزيد على 3.2 مليون عميل، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 650 واجهة لبرمجة التطبيقات.