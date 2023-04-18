الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية في إقليم البنجاب

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الشرطة الباكستانية، عن نجاحها في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مقر لوكالة أمنية في مدينة "راجن بور" بإقليم البنجاب الشرقي.
وأوضح بيان صدر اليوم عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة أن فرقة أمنية نفذت عملية أمنية في ضوء معلومات استخباراتية كشفت عن تخطيط خلية إرهابية مكونة من خمسة إرهابيين تابعة لمنظمة "جماعة الأحرار" المحظورة لتنفيذ عملية إرهابية على مقر أمني حساس في "راجن بور".
وأضاف أن الفرقة الأمنية داهمت موقع الخلية الإرهابية، وجرى تبادل لإطلاق النار، بشكل مكثف، ما أدى إلى مقتل إثنين من الإرهابيين، في حين نجح ثلاثة من الإرهابيين في الفرار من الموقع.
وذكر البيان أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط للبحث عن الإرهابيين الذين نجحوا في الفرار، فضلًا عن نجاحها في مصادرة سترة ناسفة وأسلحة وذخيرة ومتفجرات خلال العملية.

مكافحة الإرهاب الشرطة الباكستانية خلية إرهابية عملية ارهابية إحباط مخطط إرهابي قوات الأمن مخطط إرهابي عملية امنية باكستان الارهاب الإرهابيين معلومات استخباراتية الخلية الإرهابية
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

يلا شوت تويتر مباراة RONALDO | مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم في الدوري السعودي | مباراة AL NASSR مباشر يوتيوب

رابط مباراة الهلال والنصر بث مباشر.. شاهدها بث مباشر على SSC Live HD

بث مباشر مباراة الهلال والنصر: مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

يلا شوت رابط مباراة الهلال والنصر بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

عاجل - آخر تطورات الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة الريال بث مباشر دون تقطيع

عاجل - التوقيت الصيفي.. هل يطبق عقب رمضان أم بعد عيد الفطر؟