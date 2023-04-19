نصائح لتفادى مشاكل الأسنان عند تناول كحك العيد

هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لتفادى مشاكل الأسنان عند تناول كحك العيد، نظرا لأنه عند تناول كحك العيد تتعرض الأسنان للتآكل وللحفاظ على مينا الأسنان إليكِ عزيزتي عبر موقع الفجر الإلكتروني نصائح لتفادي مشكلة الأسنان عند تناول كحك العيد، بسبب تعرضها للحساسية الشديدة نتيجة الحلوى والكحك والبسكويت وهذا يسبب تدمير الأسنان، وتعرضها للتسوس والالتهابات وخصوصا فى عيد الفطر الذي اقترب موقع الاحتفال عن طريق تناول الكحك والبسكويت.

النصائح التي تحافظ على مينا الأسنان من أضرار كحك العيد

1- يجب اختيار معجون اسنان صحى وأمن على اسنانك، نظرا لأنه اثبتت بعض الأبحاث ان استخدام معجون الاسنان الذى يحتوى على كلوريد الصوديوم والكالسيوم والفوسفات له قدرة على الحفاظ على صحة الاسنان وقوتها وتبييضها، فضلا عن عدم الإفراط في تناول الكحك.

2- كشفت الدراسات أنه يجب تجنب العلكة المليئة بالسكريات واختيار العلكة الخالية من السكر، لأن مضغ اللبان يزيد من اللعاب فى فمك فإذا كانت العلكة خاليه من السكر يعمل ذلك على منع التسوس والالتهابات التى تأتي بسبب العلكة المسكرة.

3- يجب تجنب الاطعمة التى تحتوى على نسبة سكر ونشا عالية لفترة طويلة فى الفم، مثل الحليب والايس كريم والعسل والسكر والصودا والفواكه المجففة والكحك، لتجنب تراكم الجراثيم والبكتيريا التي تنتشر في الفم وعلى الأسنان.

4- الاهتمام بنظافة الاسنان وغسلها كل يوم بعد الاكل حتى تتفادى مشكلة تسوس الاسنان

5- الاهتمام بالأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات

6- الحماية من رائجة الفم الكريهة، عن طريق غسل الأسنان يوميا.