انتهت مباريات اليوم الأربعاء من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد هزيمة غزل المحلة من فاركو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير وانتهت منذ قليل.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء وذالك على النحو التالي:

جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء



1- الأهلي 53 نقطة

2- فيوتشر 49 نقطة

3- بيراميدز 46 نقطة

4- الزمالك 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 39 نقطة

6- المقاولون العرب 36 نقطة

7- فاركو 35 نقطة

8- المصري 35 نقطة

9- إنبي 32 نقطة

10- سموحة 31 نقطة

11- غزل المحلة 30 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 29 نفطة

13- أسوان 28 نقطة

14- الإسماعيلي 23 نقطة

15- البنك الأهلي 23 نقطة

16- الداخلية 22 نقطة

17- طلائع الجيش 18 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

