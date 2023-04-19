جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء

الفجر الرياضي
ترتيب فرق الدوري
ترتيب فرق الدوري المصري

 

انتهت مباريات اليوم الأربعاء من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد هزيمة غزل المحلة من فاركو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير وانتهت منذ قليل.

 

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء وذالك على النحو التالي:

جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء

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موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والقنوات الناقلة والتشكيل

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شاهد أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء 19/4/2023 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا


1- الأهلي 53 نقطة

2- فيوتشر 49 نقطة

3- بيراميدز 46 نقطة

4- الزمالك 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 39 نقطة

6- المقاولون العرب 36 نقطة

7- فاركو 35 نقطة

8- المصري 35 نقطة

9- إنبي 32 نقطة

10- سموحة 31 نقطة

11- غزل المحلة 30 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 29 نفطة

13- أسوان 28 نقطة

14- الإسماعيلي 23 نقطة

15- البنك الأهلي 23 نقطة

16- الداخلية 22 نقطة

17- طلائع الجيش 18 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة

 

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

مباريات اليوم المصري ترتيب الدوري المصري دوري أبطال أوروبا الاتحاد السكندري المقاولون العرب
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