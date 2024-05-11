شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا

تقدم البنك الأهلي المصري مجموعة واسعة من الشهادات والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، حيث تختلف هذه الشهادات من حيث مدة الاستثمار ودورية صرف العائد والحد الأدنى لشرائها ومعدل الفائدة المقدمة عليها.

شهادات البنك الأهلي المصري



يمكن للعملاء الحصول على دخل شهري يبلغ 5091 جنيهًا لمدة عام، من خلال شراء الشهادة البلاتينية السنوية التي يقدمها البنك. وتتضمن هذه الشهادة شروطًا وقواعد للشراء.

الشهادة البلاتينية السنوية



- تستمر لمدة عام واحد فقط، ويكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- تأتي بمعدل عائد متغير حسب دورية صرف العائد.

- يمكن صرف العائد على الشهادة بشكل سنوي أو شهري أو يومي طوال فترة الشهادة.

- تقدم بسعر عائد سنوي يبلغ 27%، أو شهري 23.5%، أو يومي 23%.

- يمكن استخدام هذه الشهادات كضمان للاقتراض من أي فرع للبنك.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان مضمونة بواسطة هذه الشهادات.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كيفية الحصول على 5000 جنيه شهريًا

بشراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري بسعر العائد الشهري الذي يعادل 23.5%، يمكن للعميل الحصول على دخل شهري يبلغ 5091 جنيهًا.

باستخدام هذه الشهادات، يمكن للأفراد والشركات تحقيق عائد مالي مجزٍ واستثمار أموالهم بطريقة مربحة وآمنة في البنك الأهلي المصري.