تهنئة لعيد الفطر المبارك 2023.. "ابعتها لحبايبك"
نحن الآن نقترب من عيد الفطر المبارك لعام 2023، فخلال ساعات قليلة جدا سوف ينتهى شهر رمضان المبارك لهذا العام، ويبحث كثير من المواطنين عن أبرز التهاني التي تُقال في الأعياد.
حيث شهد محرك البحث جوجل عمليات بحث متعددة عن أبرز التهاني المرتبطة بعيد الفطر والتي.
وتقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية أبرز تهنئات بشأن عيد الفطر لعام 2023.
عيد الفطر المبارك 2023.. متى عيد الفطر؟
وفقًا لبيان كان قد أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال لهذا العام سوف تكون فلكيًا يوم الجمعة غدًا الموافق 21 من شهر إبريل، وهي التي ستوافق أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.
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وكان قد أوضح المركز أيضا في بيان آخر صدر له، أنه سيتم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2023 وذلك يوم الخميس اليوم وهو الموافق 20 من شهر أبريل للعام الحالي 2023، مشيرًا مرة آخرى أنه من المتوقع أن يحل أول أيام عيد الفطر 2023 يوم الجمعة الموافق 21 من نفس الشهر.
عيد الفطر المبارك 2023.. أبرز تهنئات عيد الفطر
تنتشر فى كافة المناسبات عدد كبير من التهنئات حيث يهنئ المواطنون بعضهم البعض ومن أمثلة تلك التهنئات هي تهنئات عيد الفطر المبارك والتي تتمثل في:
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- مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.
- مع اقتراب يوم العيد، أشعر أنني لا أستطيع الانتظار حتى ألتقي معكم يا رفاق. أحبكم من أعماق قلبي. عيد مبارك لكم جميعًا!
- في هذه المناسبة من العيد، دعونا نشكر الله على كل الأشياء الرائعة في حياتنا. عيد مبارك!
- بارك الله فيكم ورزقكم من اللطف والصبر والمحبة. عيدكم مبارك.
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق.
- اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها أعيادًا.
- اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.
- احذر يا حياتي من أن يحفظوك وعن عيني يُبعدوك، وحلاوة العيد يحسبونك.
- عيد فطر مبارك عليكم.
- عيد سعيد.