تهنئة لعيد الفطر المبارك 2023.. "ابعتها لحبايبك"

نحن الآن نقترب من عيد الفطر المبارك لعام 2023، فخلال ساعات قليلة جدا سوف ينتهى شهر رمضان المبارك لهذا العام، ويبحث كثير من المواطنين عن أبرز التهاني التي تُقال في الأعياد.

حيث شهد محرك البحث جوجل عمليات بحث متعددة عن أبرز التهاني المرتبطة بعيد الفطر والتي.

وتقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية أبرز تهنئات بشأن عيد الفطر لعام 2023.

عيد الفطر المبارك 2023.. متى عيد الفطر؟

عيد الفطر المبارك 2023

وفقًا لبيان كان قد أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال لهذا العام سوف تكون فلكيًا يوم الجمعة غدًا الموافق 21 من شهر إبريل، وهي التي ستوافق أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.

وكان قد أوضح المركز أيضا في بيان آخر صدر له، أنه سيتم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2023 وذلك يوم الخميس اليوم وهو الموافق 20 من شهر أبريل للعام الحالي 2023، مشيرًا مرة آخرى أنه من المتوقع أن يحل أول أيام عيد الفطر 2023 يوم الجمعة الموافق 21 من نفس الشهر.

عيد الفطر المبارك 2023.. أبرز تهنئات عيد الفطر

عيد الفطر المبارك

تنتشر فى كافة المناسبات عدد كبير من التهنئات حيث يهنئ المواطنون بعضهم البعض ومن أمثلة تلك التهنئات هي تهنئات عيد الفطر المبارك والتي تتمثل في:

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