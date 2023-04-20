ينطلق موسم قائمة أفلام عيد الفطر 2023، بعرض العديد من الأفلام جديدة، تبدأ عرضها اليوم الخميس، مع آخر ليالي شهر رمضان، يتنافس أبطالها على شباك التذاكر، موسم يعتبره صناع السينما متوسط على مستوى الإنتاج دون مشاركة الميجا ستار الكبار، ورغم عدم مشاركة الأفلام الأجنبية أيام العيد، فلا يتوقع أن تحقق الأفلام المعروضة إيرادات قياسية وستكون موزعة بين الأعمال، معظم الأفلام يغلب عليها الطابع الكوميدي، ولأول مرة تقدم دور العرض فيلم موجه للأطفال بطولة بيومي فؤاد، الذي يمتلك القدرة للحديث مع الحيوانات وتم تنفيذه بحرفية شديدة على مستوى الجرافيك، بالإضافة لفيلم ساعة إجابة، وفيلم بعد الشر، وإبن الحاج أحمد.

قائمة أفلام عيد الفطر

نقدم لكم فيما يلي قائمة أفلام العيد المتنافسة في موسم عيد الفطر.

فيلم ابن الحاج أحمد

بطولة شيكو في أول بطولة مطلقة منفردة له في السينما، بمشاركة سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، ضيف شرف بيومي فؤاد، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، فادى أبوالسعود، إخراج معتز التونى، كوميدي، جمهور عام.

قصة وأبطال فيلم ابن الحاج أحمد

تدور قصة ابن الحاج احمد حول شلتة، أو أحمد، الذي يعمل في محل للبقالة، تتعرض الحارة التي يسكن فيها من هجوم بالأسلحة النارية، يواجه العديد من التحديات بسبب الغباء، وادعائه المعرفة بكل شيء على غير الحقيقة، ويتسبب لوالده في العديد من المشاكل، بعدما يضطر لمواجهة إحدى العصابات الخطيرة، بالتعاون مع نبيلة – رحمة أحمد- ومصطفى غريب.

فيلم هارلي أسطورة الأسفلت

بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، إخراج محمد سمير،

أكشن- رومانسي، +12 إشراف عائلي.

قصة فيلم هارلي أسطورة الأسفلت

تدور قصة الفيلم حول هارلي مهندس الميكانيكا الذي يقرر العودة من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويباشر العديد من العمليات الصعبة، يعيش قصة حب رومانسية مع مي عمر.

فيلم بعد الشر

بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب، كوميدي، جمهور عام.

تدور قصة بعد الشر حول شاب يدعى سولي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش، لحل لغز التعويذة.



فيلم ساعة إجابة

بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال المطرب، فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف،كوميدي – أطفال، جمهور عام.

تدور قصة ساعة إجابة حول خلاف بين طفل 8 سنوات ووالديه، عاشق للسينما ويخفق في الذهاب إليها رغم وعد والديه له، ويتمنى الطفل بأن يحصل على أب وأم مختلفين، وبعد مشاجرة قوية معهما يدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ليستمع لصوت رعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة مختلفة.

فيلم رمسيس باريس

بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، مصطفي خاطر، اوس اوس، جومانا مراد، سامى مغاوري، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسي، أكشن – كوميدي، +12 إشراف عائلي.

تدور قصة رمسيس باريس حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم مغامرات كوكو

بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد أسامة، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، ضيف شرف سارة سلامة، حمدي الميرغني، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق، كوميدي – أطفال، جمهور عام.

قصة فيلم مغامرات كوكو

تدور قصة مغامرات كوكو حول مطاردة مع شخص ومجموعة حيوانات يستمعهم ويتواصل معهم، تناقش صراع الخير والشر، داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، يناقش قضية الرفق بالحيوان، حيث يمتلك دكتور فوزي -خالد الصاوي- المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو -بيومي فؤاد-، فيما تظهر -شيرين رضا- بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

فيلم يوم 13

بطولة دينا الشربيني، شريف منير، جيهان خليل، أحمد داوود، جومانا مراد، أحمد زاهر، أروى جودة، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، نسرين أمين وفيدرا، إخراج وتأليف وائل عبدالله، رعب وهو أول فيلم مصري يعرض بتقنية 3D، للكبار فقط +16.

تدور قصة يوم 13 حول عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف إنه داخل قصر مسكون بالأشباح ويحاول عدم تصديق ذلك بحثًا عن بيع القصر.