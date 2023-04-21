أسعار الذهب اول ايام عيد الفطر اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

افتتحت اسعار الذهب تعاملات اول أيام عيد الفطر على استقرار بعد تراجعات قوية شهدتها على اثر عمليات تصحيح في الأسعار عقب اضطراب في عمليات تسعير الذهب أدت إلى توقف التعاملات في اسواق الصاغة

أسعار الذهب فى اول ايام عيد الفطر:

.سعر عيار الذهب 24 يستقر عند مستويات إلى 2685 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 يستقر عند مستويات 2350 جنيها.

سعر عيار الذهب 22 يستقر عند مستويات 2462 جنيها.

سعر عيار الذهب 18 يستقر عند مستويات 2014 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يستقر عند مستويات 18800 جنيها.

أسعار الذهب تخسر 120 جنيها للجرام:

وكان سوق الذهب شهد في هتام التعاملات المسائية الخميس، عمليات تصحيح في مسار الأسعار خلال التعاملات المسائية وقد سجل سعر جرام الذهب هبوط بنحو 120 جنيها لينخفض الجرام من 2470 إلي 2350 جنيها.