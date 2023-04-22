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أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 22-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الأسماك في السوق المصري ارتفاع فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة مع بداية عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، لتستقر خلال تعاملات اليوم بالأسواق.

 

كيلو السمك البلطي يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 40 و200 جنيه.

وسجل كيلو المكرونة السويسي سعر بين 70 و110 جنيهات.

وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيها و240 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

وصل كيلو الجمبري إلى 60 جنيهًا و160 جنيهًا.

تراوح كيلو البوري، بين 85 و120 جنيهات.

وحقق الدنيس سعر 100 و160 جنيهًا.

 

أسعار الأسماك المجمدة


سعر التونة المجمدة 35 جنيهًا.

سعر السفرديا المجمدة 36 جنيهًا.

سعر الرنجة المجمدة  38 جنيهًا.

سعر السردين المجمد 40 جنيهًا.

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