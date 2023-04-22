ads

تعرف على الفئات الممنوعة من تناول كحك وبسكويت العيد

منوعات
الكحك
الكحك

احتفل المسلمين في معظم بقاع الأرض بأول أيام عيد الفطر المبارك 2023 أمس، ومنهم من يحتفل اليوم حسب رؤية هلال شهر شوال، ونستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني خلال السطور التالية، الفئات الممنوعة من تناول كعك وبسكويت العيد.

وكعادة جميع المصريين، من ضمن طقوس الاستعداد لعيد الفطر، أن تكون موائد الأسر المصرية ممتلئة  بجميع أنواع الكعك والبسكويت و«البيتي فور»، بجميع أشكاله وألوانه، حيث أنه أهم عادت المصريين في استقبال العيد.

ونقدم لكم عدد من النصائح والإرشادت بخصوص الممنوعين من تناول كعك العيد، أو على الأقل تناول كميات صغيرة جدا منه، حتى لا تؤثر على حالتهم المرضية، والمحافظة على حالتهم الصحية كالتالي:

الفئات الممنوعة من تناول كعك العيد

- كبار السن مما يعانون من ارتفاع نسب السكريات والدهون فى الدم.

يجب أن يكون هناك حذر شديد وتناول الكحك والبسكويت  بكميات ضئيلة جدا وذلك بعد مراجعة الطبيب.

- مرضي السكري.

مرضي السكري دائما ما يكون لديهم ميل شديد لتناول السكريات تصل إلى حد الشراهة، لهذا يجب منعهم أو على الأقل الرجوع إلى الطبيب المتابع للحالة، لتحديد الكمية المسموح بتناولها حسب نسبة السكر في الدم.

- مرضي القولون.

يجب أيضا مراجعة الطبيب لتحديد الكميات المناسب، حسب الوضع الصحي، أنه لا يجب تناول أكثر من 3 قطع فقط من كحك وبسكويت العيد، وذلك بشكل متقطع على مدار اليوم، وليس في وقت واحد، والتأكيد أن يكون الكعك والبسكويت قليل السكريات به.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 30 الثلاثين HD

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة كبرى داخل الزمالك

عاجل.. البنك الأهلي يرفع رسوم وفوائد الدين للبطاقات الإئتمانية

نهاية دلال وسيف.. مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة 30 watchit

عاجل.. وزير المالية يرد على "ستاندرد أند بورز" بعد تعديلها النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية

مسلسلات رمضان 2023 || مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29 التاسعة والعشرون HD

هناء حمزة تُهين نائب رئيس الأهلي على طريقة "فيفي عبده"

ثاني صفعات الخطيب.. الأهلي يقترب من توقيع "أخطر نجوم الزمالك" هذا الصيف