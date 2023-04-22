تعرف على الفئات الممنوعة من تناول كحك وبسكويت العيد

احتفل المسلمين في معظم بقاع الأرض بأول أيام عيد الفطر المبارك 2023 أمس، ومنهم من يحتفل اليوم حسب رؤية هلال شهر شوال، ونستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني خلال السطور التالية، الفئات الممنوعة من تناول كعك وبسكويت العيد.

وكعادة جميع المصريين، من ضمن طقوس الاستعداد لعيد الفطر، أن تكون موائد الأسر المصرية ممتلئة بجميع أنواع الكعك والبسكويت و«البيتي فور»، بجميع أشكاله وألوانه، حيث أنه أهم عادت المصريين في استقبال العيد.

ونقدم لكم عدد من النصائح والإرشادت بخصوص الممنوعين من تناول كعك العيد، أو على الأقل تناول كميات صغيرة جدا منه، حتى لا تؤثر على حالتهم المرضية، والمحافظة على حالتهم الصحية كالتالي:

الفئات الممنوعة من تناول كعك العيد

- كبار السن مما يعانون من ارتفاع نسب السكريات والدهون فى الدم.

يجب أن يكون هناك حذر شديد وتناول الكحك والبسكويت بكميات ضئيلة جدا وذلك بعد مراجعة الطبيب.

- مرضي السكري.

مرضي السكري دائما ما يكون لديهم ميل شديد لتناول السكريات تصل إلى حد الشراهة، لهذا يجب منعهم أو على الأقل الرجوع إلى الطبيب المتابع للحالة، لتحديد الكمية المسموح بتناولها حسب نسبة السكر في الدم.

- مرضي القولون.

يجب أيضا مراجعة الطبيب لتحديد الكميات المناسب، حسب الوضع الصحي، أنه لا يجب تناول أكثر من 3 قطع فقط من كحك وبسكويت العيد، وذلك بشكل متقطع على مدار اليوم، وليس في وقت واحد، والتأكيد أن يكون الكعك والبسكويت قليل السكريات به.