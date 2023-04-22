يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الانجليزي YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الانجليزي YALLA SHOOT، يستضيف ملعب أنفيلد اليوم السبت مواجهة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، لحساب مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقدم ملاعب لمتابعية بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست.

يحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، جمعها في 30 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في ثماني مباريات وخسر 9 مواجهات.

أما فريق نوتنجهام فورست فيحتل المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، جمعها في 32 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة.

الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق ليفربول نظيره ليدز يونايتد بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليدز ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ضيفه نوتنجهام فورست اليوم السبت، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز” في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست على قنوات بين سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبرتسون.

الوسط: فابينيو – كورتيس جونز – جوردان هندرسون.

الهجوم: دييجو جوتا– محمد صلاح – كودي جاكبو.

وكان الريدز قد اكتسح مضيفه ليدز يونايتد، بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، على ملعب إيلاند رود، حيث سجل أهداف الضيوف كل من، محمد صلاح (هدفين)، ديوجو جوتا (هدفين)، داروين نونيز وكودي جاكبو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

تمكن صلاح من تسجيل أهداف في آخر 5 مباريات لعبها مع ليفربول داخل الديار في كل البطولات.وجاءت المباريات الخمس ضد كل من إيفرتون، وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد، وأرسنال في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.وساهم النجم المصري في 9 أهداف خلال تلك المباريات، بتسجيل 6 أهداف، وصناعة مثلهما.

ويريد صاحب الـ30 عامًا مواصلة التسجيل للمباراة السادسة على التوالي بهز شباك نوتنجهام فورست اليوم.ويعتبر صلاح نفسه هو آخر لاعب في ليفربول تمكن من تحقيق هذه السلسلة، عندما سجل في 6 مباريات متتالية على “أنفيلد” في مارس 2018.