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مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع، يستعد ملعب القاهرة الدولي لاستضافة مباراة مهمة وحاسمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف النادي الأهلي المصري فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتعد هذه المباراة فرصة كبيرة للفريقين لتحقيق الفوز والصعود إلى المربع الذهبي من البطولة، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة بين الفريقين، اللذين يمتلكان تاريخًا غنيًا في البطولة الأفريقية.

وسيعم الحماس والتشويق المدرجات في ملعب القاهرة الدولي، حيث يتطلع الجمهور إلى مشاهدة أداءٍ رائعٍ ونديةٍ قويةٍ بين الفريقين، وستكون المباراة تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين في سعيهما إلى بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي

من المقرر أن تنقل قناتا beIN SPORTS وON Time Sports الأرضية مباراة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعد beIN SPORTS الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة.

ومن جانبه، يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي المقام اليوم الجمعة في استاد القاهرة، الذي يسبق مباراة الرجاء المغربي، ويعقبه المؤتمر الصحفي للرجاء في السادسة مساءً.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة الرجاء المغربي، حيث ينتظر أن يجري المران الختامي على ملعب التتش بالجزيرة في التاسعة مساءً، ويدخل الفريق بعدها معسكرًا مغلقًا للاستعداد للمباراة المهمة.

ومن المقرر عقد الاجتماع الفني للمباراة اليوم الجمعة، الذي يتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بزي الفريقين والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بالمباراة، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة غدًا في ملعب القاهرة الدولي.

28 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

خلال تاريخ الأهلي الممتد لأكثر من 37 عامًا، واجه الفريق المصري فرق المغرب في 28 مباراة منذ عام 1984، حيث تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 12 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 7 مباريات، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.

وتنوعت فرق المغرب التي واجهها الأهلي على مدى تلك المواجهات، حيث التقى بجمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعتبر الوداد والرجاء البيضاوي هما الفريقان الأكثر مواجهة للأهلي بواقع 11 مباراة لكل نادٍ.

وفي تلك المواجهات الـ 28 الماضية، تمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 33 هدفًا في مرمى الأندية المغربية، في حين استقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا. ونجح الأهلي أيضًا في الخروج بشباك نظيفة في 10 مرات خلال تلك المباريات المثيرة.

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صراع الهدافين يشعل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تتوقع مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي منافسة شرسة بين حمزة خايا، لاعب فريق الرجاء المغربي، ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، على صدارة قائمة هدافي البطولة.

يحتل حمزة خايا حاليًا صدارة قائمة هدافي دوري أبطال إفريقيا وفريقه للموسم الحالي برصيد 5 أهداف، في حين يأتي محمود عبد المنعم كهربا في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، وهو أيضًا يتصدر قائمة هدافي فريقه في دوري الأبطال للموسم الحالي، ومن المتوقع أن يتنافس الاثنان بشدة خلال المباراة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي على الصدارة في قائمة هدافي البطولة.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

شارك الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، حيث خاض ثماني مباريات، اثنتان في دور الـ32 وست مباريات في دور المجموعات، وتمكّن الفريق من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة واحدة فقط، بينما خسر في مباراتين. وتمكّن لاعبوه من تسجيل 18 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 8 أهداف.

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مباريات الأهلي بدورى أبطال إفريقيا هذا الموسم

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32.

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات.

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات.

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات.

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات.

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات.

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات.