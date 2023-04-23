يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم.. YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم.. YALLA SHOOT، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بث مباشر على الإنترنت، وستقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى فريق الاتحاد إلى الفوز والعودة إلى منصات التتويج، بينما يحاول فريق الهلال إنقاذ موسمه المحلي بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، والذي يأمل في العودة إليه في الموسم القادم، وستكون المباراة مثيرة ومنتظرة بين الفريقين العملاقين في الكرة السعودية، ومن المتوقع أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر

حقق فريق الاتحاد إنجازًا كبيرًا بالوصول لنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الشباب والفيحاء بركلات الترجيح. بينما تأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الاتفاق والفتح.

ومن المتوقع أن يكون لاعب الوسط البارز في صفوف الاتحاد، طارق حامد، غائبًا عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، مما سيدفع مدرب الفريق نونو سانتو للجمع بين عوض الناشري وبرونو هنريكي في منطقة الوسط الدفاعي، وأما الهلال فاستعاد لاعبيه المصابين، سالم الدوسري وياسر الشهراني، وقد يشارك علي البليهي في المباراة، لكن المدرب رامون دياز قد يفضل الدفع بجحفلي إلى جانب جيانج هيون سو.

وسيكون اللقاء مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين الكبيرين في الكرة السعودية، حيث يسعى كل منهما للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وستتركز الأنظار على اللاعبين البارزين في الفريقين وقدرتهم على صناعة الفارق في الملعب.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال، اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

 

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

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