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مقتل عراقي إثر الاشتباكات الدائرة في السودان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل أحد مواطنيها في الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والمستمرة منذ 9 أيام.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد ذكر السبت، "نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم".

ومن ناحية أخري، كانت وزارة الخارجية المصرية قد دعت المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم، للتوجه إلى "أقرب نقطة لهم" تمهيدا لإجلائهم.

وتستمر عمليات إجلاء رعايا وبعثات عدد من الدول من السودان، في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 420 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 3700 بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.

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