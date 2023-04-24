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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بخصوص الطقس حتى نهاية الأسبوع

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الأمطار
الأمطار

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، بداية من اليوم الاثنين حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل إلى رعدية على مناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة، وسط استمرار اعتدال درجات الحرارة على كل الأنحاء، بينما يسود جنوب البلا ارتفاع الحرارة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تسجل الحرارة 37 درجة مئوية، وعلى المواطنين توخي الحذر من انخفاض الحرارة ليلا واصطحاب الجاكت عند الخروج.

حالة الطقس المتوقعة حتى الأسبوع القادم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه ستشهد البلاد أمطارا خفيفة بنسبة حدوث من 20% إلى 30% تقريبًا على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد في بيانها أنه تكون الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وعن حالة الطقس اليوم الاثنين، يسود البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية  من وجود أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء

وقالت الأرصاد الجوية أنه يسود الطقس الثلاثاء وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود الطقس الأربعاء وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس

ووفقا لبيان الأرصاد تبين أنه يسود البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة

وعن حالة الطقس الجمعة من المتوقع أن يسود ظاهرة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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