ننشر لكم في السطور التالية مواعيد انتظام الدراسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر، حيث يبحث الطلاب عن المواعيد لمعرفة عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة العيد.

مواعيد انتظام الدراسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر

وقال عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، إن موعد عودة الدراسة في الجامعات ستكون بعد انتهاء إجازة العيد، إذ ينتظم العمل في مختلف القطاعات العلمية والبحثية والخدمية بدءا من الأربعاء المقبل.

ووفقا للضوابط والقرارات التي وضعها الأعلى للجامعات، بجانب إلغاء كل الاستثناءات الخاصة بمواعيد العمل التي جرى إقرارها خلال شهر رمضان، من المفترض أن تكون الدراسة يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، وفقا لمصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي.

الجامعة البريطانية في مصر

وفقا للدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، تبين أن مواعيد الدراسة والعمل بمختلف الكليات بعد اجازة عيد الفطر المبارك 2023 ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4:30 عصرا.

جامعة كفر الشيخ

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه سيتم انتظام العمل بمختلف الكليات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 وسيكون يوم الأربعاء المقبل.

موعد إعلان جدول امتحانات الترم الثاني في الجامعات

ومن المرتقب إعلان جدول امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في الأيام المقبلة، حيث أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، يتبين أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، سيكون من المنتظر مطلع يونيو القادم و2023، حسب لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.