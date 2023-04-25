أسعار الذهب اليوم في مصر.. تعرف على سعر الذهب عيار 21

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هناك فئة من الجمهور يبحثون باستمرار عن أسعار الذهب وخاصة عيار 21، ولمزيد من التفاصيل حول أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 25 من إبريل لعام 2023، وخاصة سعر الذهب عيار 21، يوفر موقع الفجر الإلكتروني في السطورالتالية أبرز التفاصيل حول هذا الأمر.

أسعار الذهب في مصر عيار 24

سجل سعر الجرام من عيار 24 اليوم نحو:  2857 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 

شهد سعر الجرام من عيار 21 اليوم: 2500 جنيه

أسعار الذهب في مصر عيار 18 

وصل سعر  الجرام من عيار 18 اليوم:2142 جنيه.

أسعار الذهب في مصر عيار 14 

سعر الجرام دون مصنعية:: 1643 جنيه.

أسعار الذهب في مصر عيار 10 

سعر الجرام دون مصنعية: 1174 جنيه.

أسعار الجنية الذهبي في مصر 

شهد سعر الجنيه الذهبي اليوم حيث وصل سعر الجنيه إلى 19720 جنية.

أسعار الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب عيار 24 

سجل  سعر وقية الذهب بعد إرتفاعه إلى 87613 جنيه وتزن الوقية 31 جرام.

سعر كيلو الذهب عيار 24

تجاوز سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 2.870 مليون جنيه ويزن 1000 جرام.

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