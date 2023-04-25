مواني البحر الأحمر تتداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 232 شاحنة و12 سيارة حيث شملت حركة الواردات 100 طن بضائع، 129 شاحنة و9 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 2900 طن بضائع، 103 شاحنات و3 سيارات.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتان «Handy stranger» و«عمان»، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين Achille وWindsor Adventure، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسف ) لثلاث سفن، هي: (أيلة وبريدج وسينا). وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 316 راكبا بموانيها.