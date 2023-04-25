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مواعيد انتظام الدارسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر

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مواعيد انتظام الدارسة
مواعيد انتظام الدارسة في الجامعات

مواعيد انتظام الدارسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر، ضمن أكثر الأمور الذي يريدها الطلاب ويبحثون عنها عبر محرك بحث جوجل، ونقدم لكم فيما يلي مواعيد انتظام الدارسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر.

 

مواعيد انتظام الدراسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر

مواعيد انتظام الدارسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر.. وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن مواعيد الدراسة والعمل بمختلف الكليات بعد اجازة عيد الفطر المبارك 2023 ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4:30 عصرا.

وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العمل بمختلف الكليات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 الأربعاء المقبل.

وأشار عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إلى أن موعد عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة العيد سيكون من الساعة 8 صباحا وحتى الـ4 عصرا ووفقًا للوائح ونظم العمل لكل كلية.

مواعيد انتظام الدراسة في جامعة المنصورة عقب نهاية إجازة عيد الفطر

مواعيد انتظام الدراسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر

وفي نفس السياق، يعقد الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وبحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأحد المقبل الاجتماع الدوري للمجلس لمتابعة انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس ومتابعة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي.

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مواعيد انتظام الدراسة في الجامعات عقب نهاية إجازة عيد الفطر

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