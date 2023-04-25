إجازة عيد الفطر 2023 هي الشغل الشاغل للمواطنين بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، إعلان عدد أيام إجازات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء والتي تفصلنا عنها أيام قليلة.

مواعيد الاجازات الرسمية بعد عطلة عيد الفطر

يوم الجمعة 14 -4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل.

يوم السبت 15 -4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل.

يوم الأحد 16-4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

يوم الاثنين 17-4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

يوم الخميس 20-4-2023 بمناسبة وقفه عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة 21-4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم السبت 22-4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الأحد 23-4-2023 من ضمنإجازات شهر أبريل بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الاثنين 24-4-2023 إجازة رسمية ومدفوعة الأجر.

يوم الثلاثاء 25-4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة 28-4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل.

يوم السبت 29-4-2023 من ضمن إجازات شهر أبريل.

قرار مجلس الوزراء بمد إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من الخميس المقبل 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.