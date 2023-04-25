قبرص تطرد 3 آلاف لاجئ أوكراني

أعلنت السلطات القبرصية، عن اعتزامها لطرد ثلاثة آلاف لاجئ أوكراني من الفنادق عشية العطلة الصيفية.

وأشار الصحفيون إلي، أن "المهاجرين الأوكرانيين المقيمين حاليا في 21 فندقا على الجزيرة، تلقوا إنذارًا للإخلاء، ويجب أن يجدوا مكانًا آخر للعيش فيه بحلول 31 مايو".

وبحسب صحيفة "AlphaNews"، يمكن للاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في قبرص منذ 1 مارس 2023 البقاء في فنادقهم لمدة ستة أشهر أخرى، وسيتم اختيار الفنادق التي ستستمر في قبول اللاجئين بعد 1 يونيو، بناء على مناقصة أعلنتها وزارة السياحة في قبرص.

وبعد مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها، يمكن للاجئين الأوكرانيين الاتصال بخدمة الفوائد والضمانات والتقدم بطلب للحصول على إعانة إيجار.

ويعيش نحو 16 ألف لاجئ من أوكرانيا في قبرص، اعتبارا من 12 مارس.