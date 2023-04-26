سعر الجنيه الذهب (btc) اليوم الأربعاء 26-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

انتشرت فى الفترة الأخيرة سبائك وجنيهات الذهب المغلفة والتى يتم استرداد جزء من مصنعيتها خلال عملية قيام العميل ببيعها للشركة ومن ضمن الشركات التى تقدم هذة الميزة شركة بى تى  سي ونستعرض فيما يلى سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم وسعر الجنيه الذهب btc وباقى منتجات الشركة.

 

أسعار سبائك بى تى سي (btc)

 

سبيكة بى تى سي 50 جرام

يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 154470 جنيه

 

 

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 96215 جنيه

 

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 61875 جنيه

 


سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 31120 جنيه

 


سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 15565 جنيه

 


سبيكه بى تى سى واحد 1 جرام عيار24
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 3145 جنيه

 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

سبيكة وزن 2.50 جرام من بى تى سي

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 7820 جنيه
   


سبيكة نصف اونصة بى تى سى بيضاوية مكتوب عليها يا حى يا قيوم

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 49310 جنيه

 

سبيكة ذهب عيار 24 بكلمة أمى
 

كل سنه وأنتى طيبه يا أمى
سبيكة بي تي سي BTC
السعر الآن: 32130 جنيه


 

 

سبيكة بى تى سى بيضاوى عيار 24
طراز اسلامى
وزن 10.35 جرام btc
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 32045 جنيه

 

 

سبيكة بيضاوى بى تى سى اسلامى عيار 24 "الحمد لله رب العالمين"
15.90جرام
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 49310 جنيه

 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
سبيكة طراز اسلامى بـ أية الكرسي عيار 24
وزن السبيكة 5 جرام من بى تى سي

وزن حلقة السلسة 0.35 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 16570 جنيه

أسعار الجنيهات الذهبية
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنيه بى تى سي ذهب عيار21
يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 21745 جنيه


تعليقه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنيه عيار21 وزن 8جرام
بالإطار عيار 18 وزن 2.5جرام
السعر الآن: 29215 جنيه


ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 5460 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 10850 جنيه

 

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنية إسلامي من بي تي سي "ما شاء الله"

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 21710 جنيه

 

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن"

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 21710 جنيه

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