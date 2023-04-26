مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، لقاء Liverpool vs West Ham match، يقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد، حيث يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الساعة 8.45 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة حصدها من 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة حصدها من 31 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 15 مباراة.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على ليدز يونايتد 6-1 ثم الفوز على نوتنجهام فورست 3-2، في طريقه للاقتراب من المربع الذهبي أو احتلال مركز مؤهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.

في المقابل، يرغب وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عامل الأرض والجمهور من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين وست هام يونايتد وليفربول انتهت بفوز الريدز 1-0، والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد

وينتظر أن يدخل ليفربول مباراة الليلة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.



طاقم حكام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

ونستعرض طاقم حكام مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد الليلة على النحو التالي:

الحكم: كريستوفر كافانا

مساعد حكم: سيمون بينيت

مساعد حكم: جيمس ماينورينج

حكم رابع: أندي ديفيز

حكم فار: نيل سوابريك

مساعد فار: دارين كان

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

القناة الناقلة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في موسمه الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.