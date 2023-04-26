يلا شوت رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي YALLASHOOT

يلا شوت رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي YALLASHOOT، لقاء Manchester City v Arsenal ، ستشهد الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وأرسنال، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 إبريل 2023، وسيقوم المعلقون المختلفون بتغطية المباراة على القنوات المختلفة، ومن المحتمل أن يكون المعلق المسؤول عن مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مختلفًا حسب القناة الناقلة، ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مواجهة مثيرة بين فريقين كبيرين في الدوري الإنجليزي، وسيسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال.

موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي اليوم الاربعاء الموافق 26 إبريل 2023 علي ملعب الاتحاد.

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي المعلق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال

بينما تذاع مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي علي قناة bein Sports premium HD 1 الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي 2023.

تعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي القادمة من أهم مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يُعتقد أن الفائز بها سيحسم اللقب في نهاية الموسم الحالي بعد نحو شهر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال | اضغط هنــــا

يحتل فريق آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، وهو ما يجعل الفائز في هذه المباراة يتقدم نحو حسم اللقب.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في فبراير الماضي على ملعب الإمارات، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وهو ما يجعل آرسنال يسعى إلى الانتقام وتحقيق الفوز في المباراة القادمة لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.