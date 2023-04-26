تقدم البنوك أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي المصري في 30 مارس رفع سعر الفائدة 200 نقطة إذ سارع بنكي الأهلي المصري ومصر بطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وصل سعر الفائدة عليها لدورية صرف العائد الشهرية نحو 22%.

ما هو العائد الشهري لأرخص شهادات الادخار في البنوك المصرية؟

تصدر شهادة ابن مصر 2 للأفراد، ومدتها 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة 22% خلال السنة الأولى، و18% بالسنة الثانية، و16% بالسنة الثالثة، ويبلغ متوسط العائد 18.66%.

شهادات الادخار.. سعر الفائدة على شهادة القمة ببنك مصر

ويتيح البنك شهادة القمة بسعر فائدة 19% بذات الشروط، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

ويتيح بنك مصر، شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، حيث تصدر للأفراد، بمدة 5 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري ونحو 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، وتمنح معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا سنويًا، بسعر فائدة 12.25% شهريًا و12.5% سنويًا.

ويتيح البنك الأهلي لعملاءه، الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري ضمن شهادات الادخار الخاصة به، حيث تصدر الشهادة للأفراد، بمدة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، ويصل معدل العائد المتغير كل شهر لنحو 18.5%.

وصل سعر الفائدة على شهادة الاختيار، للأفراد، ومدتها 5 سنوات، حيث تبلغ القيمة الاسمية للشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقًا لمدة الشهادة لنحو 12.5%.

شهادة امان المصريين، هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنية المصري وأيضا تشمل وثيقة تامين على الحياة بالإضافة إلى سحب على جوائز قيمة، تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، لمدة 3 سنوات، بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة، ويصل سعر الفائدة عليها لنحو 13%.