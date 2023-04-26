بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي | يلا شوت، يواجه اليوم، الأربعاء، فريق ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد، ويبحث متابعي ومشجعي الدوري الإنجليزي، عن بث مباشر لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب وست هام يونايتد، على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة الإربع.

وست هام يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يأمل فريق ليفربول مواصلة الانتصارات في ظل محاولاته للدخول للمربع الذهبي في ترتيب الدوري الإنجليزي، من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

في المقابل يأمل فريق وست هام لمواصلة الصحوة، والتقدم في المراكز بجدول ترتيب الدوري، حيث يقع في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، موناتي، فان دايم، روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كورتيس جونس

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، دييجو جوتا

وست هام ضد ليفربول.. يستدرج فريق وست هام نظيره ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وست هام ضد ليفربول.. وتنطلق صافرة أحداث اللقاء الذي سيجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام ضد ليفربول.. يستدرج فريق وست هام نظيره ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وست هام ضد ليفربول.. وتنطلق صافرة أحداث اللقاء الذي سيجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مباراة وست هام.

وجاء تشكيل ليفربول على النحوالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتس جونس.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.



وست هام ضد ليفربول.. ويسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص الثلاث نقاط من أجل تعديل مساره في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي واستكمال رحلة البحث عن أحد مراكز المقدمة المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم، وفي وحال نجاح محمد صلاح في تسجيل هدفًا أو أكثر في مباراة وست هام اليوم سينفرد بصدارة هدافي مباريات الفريقين عبر التاريخ

وست هام ضد ليفربول.. ويحل نادي ليفربول اليوم في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 وخسارة مواجهات وتسجيل 59 هدفًا وتلقي 38

وست هام ضد ليفربول.. ويدخل وست هام مباراة اليوم وهو في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 15 مواجهة وتسجيل 33 هدفا وتلقي 41

محمد صلاح على موعد مع التاريخ في مباراة وست هام ضد ليفربول

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول اليوم لحصد ثلاث نقاط غالية يعزز بها موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والفرعون المصري معتاد على التسجيل في شباك الخصم بقميص الريدز، ولو هز محمد صلاح شباك وست هام يونايتد الليلة سيرتقي إلى المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 135 هدفا، متساويا مع هاري تشامبرز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

ويحتاج النجم المصري إلى هدف آخر ليصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في شباك وست هام بكل المسابقات برصيد 10 أهداف، متساويا مع جون توشاك.