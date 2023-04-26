بنك التنمية الصناعية يكشف تفاصيل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

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بنك التنمية الصناعية
بنك التنمية الصناعية

أعلن  بنك التنمية الصناعية عن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تزامنًا مع شهر أبريل 2023، وفي السطور التالية التفاصيل، وبحسب جدول برامج التمويل في بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2023، فإن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تكون بسعر فائدة 3%.

 

بنك التنمية الصناعية يكشف تفاصيل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

والحد الأقصى للدخل الشهري 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، ويكون الحد الأدنى لسن العميل 21 عامًا، والحد الأقصى لمدة سداد القرض 25 عامًا.

ومن المميزات التي يقدمها بنك التنمية الصناعية، على التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، دون مصاريف استعلام، وتأمين على الحياة مجانًا، والتأمين على الوحدة ضد الحريق، ودون أي إعباء إضافية.

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برامج التمويل العقاري في بنك التنمية الصناعية

ويقدم بنك التنمية الصناعية أيضًا مبادرات التمويل العقاري لمحدودي الدخل 3%  و5% و7%، وكذلك التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 3%.

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