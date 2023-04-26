شهد القطاع المصرفي المصري في الفترة الأخيرة، تحركات في أسعار الفائدة من خلال طرح عدد من البنوك شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصر رفع أسعار الفائدة 2%، ونقدم لكم حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد.

حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد

حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد.. كما وصل عدد البنوك التي قامت بطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد 13 بنكًا، كان آخرها بنك التنمية الصناعية، الذي أعلن عن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 39%، في 17 أبريل 2023.

ويراقب المواطنون، أخبار القطاع المصرفي المصري، بشكل مستمر وتحديدًا أسعار الفائدة، حيث يردون حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد.

وعن حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد، مع استقرار الأوضاع عالميًا ومحليًا نتوقع انحسار أرقام التضخم، في ظل السياسات المتبعة من تنوع مصادر سلاسل الامداد والاستدارة شرقا إلى تجمع البريكس.