عاجل.. منح مُهلة للمتقدمين لحجز قطع أراضٍ سكنية صغيرة لاستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشيكات الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة سواءً بنظام القرعة العلنية أو الحجز الإلكتروني " on line"، مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بضوابط محددة، لاستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشيكات الآجلة، وذلك للعملاء المتقدمين من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من العملاء.


وأكد وزير الإسكان، أن منح هذه المهلة، يؤكد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصًا منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، ويؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


وأضاف المهندس أمين غنيم،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط الآتية: أن تكون قطع الأراضي السابق الفوز بها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها، وإعادة التعامل على القطع وفقًا للأسعار الحالية لكل مدينة ووفقًا لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة، مع تحديد السعر الحالي لكل منطقة، وقيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، والالتزام بالاشتراطات العامة والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط.
 

حجز قطع أراض سكنية صغيرة الحجز الإلكتروني القرعة العلنية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ عبد الله كامل عن عمر يناهز 38 عام والحزن يخيم على محبيه

عاجل| البنك المركزى يتخذ قرار جرئ بخصوص الجنيه..ومتعاملون السوق السوداء فى صدمة

نتيجة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

"جوكر الأهلي الجديد" كولر يستقر على بديل معلول أمام الرجاء بدوري الأبطال

عاجل.. أوسوريو يطلب الاستغناء عن "المايسترو" صفقة الزمالك الجديدة

صفقة الأهلي.. مفاوضات مكثفة لحسم صفقة "جعفر العمدة"

عاجل.. استمرار العمل ببعض المراكز الضريبية يومي الجمعة والسبت

عاجل.. مصدر مسؤول ينفي السماح بدخول الأراضي المصرية دون تأشيرة للأشقاء السودانيين