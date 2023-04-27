تفاصيل أول سيارة كهربائية مصرية بسعر 95 ألف جنيه مصري

منوعات
سيارة
سيارة

كشف الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات العاملة، عن إطلاق أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأوضح أن السيارة تسمى كارجو، وتستخدم لنقل البضائع بأربع عجلات، وتعتبر بديلًا للتروسيكل، ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال الشهر المقبل.

تفاصيل أول سيارة كهربائية مصرية بسعر 95 ألف جنيه مصري

واكد الغمري أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يولي أهمية بالغة لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، ويتضمن إنتاج نوعين من السيارات الكهربائية تحت شعار «صنع في مصر».

والتصميم النهائي للنوع الثاني من السيارات الكهربائية سيارات ركوب، التي تسع لخمسة أفراد، سيكتمل أيضا خلال الشهر القادم، وجاء هذا استعدادا لطرحها في الأسواق بعد 5-6 أشهر.

وعن مواصفات السيارتين، إليكم ما يلي:

ليثيوم ايون ستدوم لمدة 20 عاما

السيارات مجهزة بالخلايا الشمسي

تتيح توفير تكلفة التشغيل بنسبة لا تتعدى 30% من تكلفة سيارات البنزين

سعرها اقتصادي ويبلغ 95 ألف جنيه مصري

سرعة السيارتين ستبلغ 54 كم/الساعة أو 60 كم/الساعة

السيارات الكهربائية احتراق السيارات الكهربائية استيراد السيارات الكهربائية بطاريات السيارات الكهربائية تشغيل السيارات الكهربائية تطوير السيارات الكهربائية
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ عبد الله كامل عن عمر يناهز 38 عام والحزن يخيم على محبيه

عاجل| البنك المركزى يتخذ قرار جرئ بخصوص الجنيه..ومتعاملون السوق السوداء فى صدمة

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم الجدل ويكشف حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر

عاجل - فيديو طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل (القصة الكاملة)

عاجل.. مرتضى منصور يصدر قرارا جديدا

عاجل - تفاصيل وفاة الشيخ عبدالله كامل "ورقة بخط اليد" من أمريكا

عاجل.. أوسوريو يطلب الاستغناء عن "المايسترو" صفقة الزمالك الجديدة

"جوكر الأهلي الجديد" كولر يستقر على بديل معلول أمام الرجاء بدوري الأبطال