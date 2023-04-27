كشف الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات العاملة، عن إطلاق أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأوضح أن السيارة تسمى كارجو، وتستخدم لنقل البضائع بأربع عجلات، وتعتبر بديلًا للتروسيكل، ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال الشهر المقبل.

تفاصيل أول سيارة كهربائية مصرية بسعر 95 ألف جنيه مصري

واكد الغمري أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يولي أهمية بالغة لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، ويتضمن إنتاج نوعين من السيارات الكهربائية تحت شعار «صنع في مصر».

والتصميم النهائي للنوع الثاني من السيارات الكهربائية سيارات ركوب، التي تسع لخمسة أفراد، سيكتمل أيضا خلال الشهر القادم، وجاء هذا استعدادا لطرحها في الأسواق بعد 5-6 أشهر.

وعن مواصفات السيارتين، إليكم ما يلي:

ليثيوم ايون ستدوم لمدة 20 عاما

السيارات مجهزة بالخلايا الشمسي

تتيح توفير تكلفة التشغيل بنسبة لا تتعدى 30% من تكلفة سيارات البنزين

سعرها اقتصادي ويبلغ 95 ألف جنيه مصري

سرعة السيارتين ستبلغ 54 كم/الساعة أو 60 كم/الساعة