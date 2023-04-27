موعد إجازة عيد العمال للموظفين في مصر 2023 بعد ترحيله

بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، يبحث المواطنين عن إجازة عيد العمال، حيث أنه جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلًا من يوم الإثنين 1 مايو 2023، وجاء هذا في إطار حرص الدولة على منح فرصة للموظفين قضاء إجازة متصلة يوم الخميس والجمعة والسبت.

وعبر موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم موعد الإجازات المتبقية في 2023، وهي كالتالي

إجازة عيد العمال 2023

ويكون يوم الإثنين الموافق 1 مايو مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمالـ ووفقا للجريدة الرسمية سيتم منح يوم إجازته يوم الخميس الموافق 4 مايو من الشهر نفسه.

موعد إجازة عيد الإضحي 2023

طبقا للبحوث الفلكية سيكون يوم الإثنين الموافق 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفة، ليبدأ من يوم الثلاثاء 27 من شهر يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمرحتى الخميس 29 من يونيو 2023.

إجازة ثورة 30 يونيو

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيلها إلى يوم الخميس.

إجازة ثورة 23 يوليو

يوم السبت 23 يوليو 2023 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة يوليو، ومن المقرر ترحيلها إلى يوم الخميس.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، ومن المقرر ترحيلها إلى الخميس من نفس الأسبوع.

إجازة المولد النبوي الشريف

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

موعد إجازة ذكرى حرب أكتوبر

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الإحتفال بذكرى حرب أكتوبر ومن المقرر ترحيل الإجازة للاحتفال أيضا إلى يوم الخميس، ليكون آخر الإجازات الرسمية 2023.