أسعار الحج السياحي 2023، من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عنها عبر محركات البحث كجوجل، إذ يبحث المواطنون عن الموعد وكافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم لـ الحج السياحي 2023، بعد أن اعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ضوابط قرعة الحج السياحي للعام الجاري.

أسعار الحج السياحي وموعد نهاية التسجيل

أسعار الحج السياحي وموعد نهاية التسجيل.. كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقا، أن أسعار الحج السياحي 2023 كالتالي:

أسعار الحج السياحي 2023 صف أول مباشر على الحرم 250 مترًا بـ310 آلاف جنيه.

أسعار الحج السياحي 2023 صف ثانٍ من 250 مترًا إلى 1250 مترًا 275 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي 2023 على بُعد مسافة 1250 مترًا حتى 4000 متر فنادق خمس نجوم 230 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الاقتصادي طيران 130 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري 130 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن جميع الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران باستثناء المستوى البري، وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يتراوح سعر تذكرة الطيران بين 18 و25 ألف جنيه.

قيمة جدية الحجز لـ الحج السياحي 2023

وأضاف «السيسي»، أن أسعار جدية الحجز لـ الحج السياحي البرنامج الاقتصادي من المتوقع أن تصل إلى 20 ألف جنيه، فيما ستبلغ قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي الـ 5 نجوم نحو 40 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الرسوم يتم استردادها في حالة عدم توفيق المتقدم لأداء فريضة الحج.

تبدأ إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود، بعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج يوم 30 إبريل المقبل.