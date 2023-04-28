بعد ساعات.. الإماراتي سلطان النيادي يصبح أول عربي يسير في الفضاء

أعلن سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، أنه سيخرج من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، اليوم الجمعة، وبذلك يكون أول عربي يسير في الفضاء.

وقال "النيادي" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا ودقة".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة"، مضيفًا بأنه "ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء".

وكان قد أعلن "النيادي" عبر صفحته الشخصية، أمس الخميس الماضي، "غدًا نخرج من محطة الفضاء الدولية أنا وزميلي ستيفن بوين في مهمة جديدة تضمن استدامة المحطة لتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو والتحضير لتركيب الألواح الشمسية".

وتابع "بعد التدريبات الطويلة والصعبة نحن مستعدون ومعنوياتنا عالية لنخوض التحدي في هذه المهمة.. غدًا لنا موعد جديد مع طموح زايد".