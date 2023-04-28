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حظك اليوم | توقعات برج الحمل 28 إبريل 2023: «نسبة ذكاء أعلى ستمنحك القدرة»

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برج الثور
برج الثور

يتميز مولو برج الثور بالشخصية التنافسية العالية فى كل المجالات، حتى أحيانًا ما يلجأ لمنافسة نفسه والضغط للوصول لأقصى إمكانياته، وعنيد ولديه إصرار كبير على تحقيق ذاته، وحاد الملاحظة وذكي ولماح لأدق التفاصيل، رومانسى وغشيم أحيانًا.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد المهنى

بعض التريث فى اتخاذ القرارات فى مصلحتك، تريث قليلًا وخذ وقتا كافيا للتفكير قبل الإقبال على أى إجراء، وإصرارك على تحقيق ذاتك قد يعنى الغرور احيانًا، فاحترس من نفسك.

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حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد العاطفى

التركيز فى اتجاه واحد فقط يخلق العديد من المشاكل فى إنحاء أخرى، حياتك العاطفية والعائلية لها حق عليك أيضًا، فهى الداعم الأساسى لتحقيق ذاتك، فلا تهملها.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الراحة البدنية والذهنية فى تلك المرحلة، الإجازة مطلوبة حاليًا وفى أسرع وقت ممكن، تحتاج لتصفية ذهنك وإراحة جسدك المنهك حتى تستطيع الاستمرار، حاول التامل أو ممارسة اليوجا وجعلها فى روتين حياتك.


برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

إعادة الأمور لنصابها والتعامل طبيعيًا مع بذل مجهود أقل مع نسبة ذكاء أعلى سيمنحك القدرة على تحقيق مصيرك، لا تتكاسل أو تستعوض النشاط العقلي بالنشاط البدني، وضع خطة تمكنك من تحقيق ما تريد بأقل مجهود مبذول منك.

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