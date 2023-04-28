لليوم الثالث.. عدوى معدية تبعد أردوغان عن المشهد الانتخابي

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، غيابه عن الظهور في التجمعات الانتخابية لليوم الثالث على التوالي، عقب إصابته بعدوى معوية.

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس أردوغان في افتتاح جسر وتجمع سياسي في مدينة أضنة الجنوبية، ولكن جدول أعمال الرئيس التركي تغير؛ ليحضر الحفل عبر رابط الفيديو.

هذا وكان قد ظهرت على أردوغان مظاهر التعب، خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه، مساء الثلاثاء الماضي، ما فسره وزير الصحة فخر الدين قوجة بأنه "عدوى معدية معوية"، وعلى إثرها تم إلغاء التجمعات الانتخابية، التي كان من المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس.

وكان وجه أردوغان شاحبًا، الخميس الماضي، عندما افتتح محطة للطاقة النووية عبر الفيديو في أول ظهور علني له منذ مرضه.

ويسعى مسؤولون آخرون، إلى تبديد المخاوف بشأن صحة الرئيس التركي البالغ من العمر (69 عامًا) قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر المقبل.

يذكر أن رجب أردوغان، حكم تركيا منذ عام 2003، أولًا كرئيس للوزراء ورئيسًا منذ عام 2011، ومؤخرا أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدمًا طفيفًا لمنافس أردوغان الرئيسي.

ويرجع السبب في التقدم الطفيف الذي حصل عليه منافس أردوغان، إلى التباطؤ الاقتصادي وزلزال فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

الجدير بالذكر أن رجب طيب أردوغان، حكم تركيا على مدى عقدين كرئيس للوزراء ثم رئيسا، ويسعى إلى الفوز بفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التركية، المقرر إجرائها 14مايو المقبل.