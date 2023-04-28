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بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي يلا شوت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي يلا شوت، يعود فريق النصر إلى منافسات دوري روشن السعودي بعد فترة توقف طويلة، وسيستضيف فريق الرائد على ملعب الأول بارك في إطار مباريات الجولة 24 "المؤجلة"، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023. سيكون الحكم السعودي محمد الهويش هو من يدير المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أو السابعة والنصف بتوقيت غرينتش.

يسعى فريق النصر لتحقيق الانتصار في تلك المباراة الحاسمة، حيث يتمسك الفريق بالأمل الأخير لهذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز بعد غيابه عن الفوز في آخر 3 مباريات بمختلف المسابقات تحت قيادة المدرب المؤقت الكرواتي دينكو يليتشيتش.

ويحمل النصر الطموح في تحقيق الفوز في هذه المباراة، حيث فشل في تحقيق الفوز في المباراتين الأخيرتين أمام الفيحاء والهلال في الدوري السعودي، وودع كأس ملك السعودية من نصف النهائي بالخسارة على أرضه أمام الوحدة بهدفٍ دون رد.

 كما لم يتمكن الفريق من تسجيل الأهداف رغم تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمته، وتأخر في الدوري بست نقاط عن الاتحاد المتصدر بعد فوز الأخير على الشباب 2-1. لذلك، يتطلع النصر لتحقيق الفوز وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بث مباشر النصر والرائد

ينقل بث مباشر النصر والرائد، على قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD، كما يمكنكم متابعة تغطية حية للقاء عبر صفحات منصة ميركاتو داي أخبار الرياضة.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وفي رصيده 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الثالث الشباب؛ بينما يقبع الرائد في المركز 11 برصيد 26 نقطة، وحقق انتصارين فقط في آخر 10 مباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

ولم يخسر النصر امام الرائد سوى في مباراة واحدة من أصل 29 مباراة جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، وفاز العالمي 23 مرة، وسيطر التعادل على 5 لقاءات.

ويعتبر الرائد أكثر الفرق خسارة امام النصر في الدوري، كما يعد أكثر فريق استقبالًا للاهداف من امام العالمي بتلقيه 71 هدفًا خلال الـ29 مباراة.

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