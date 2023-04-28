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مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

ماتش  Al Nassr vs. Al Raed حصري، مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري السعودي، يحل نادي الرائد ضيفًا ثقيلًا على نادي النصر في ملعب الأول بارك، وذلك في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2023.

تعرض النصر لضربتين متتاليتين في المباراتين السابقتين، الأولى كانت خسارته من الهلال في ديربي الرياض وتوقف رصيده عند 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، والثانية كانت الخسارة من الوحدة والخروج من كأس الملك 2023.

على الجانب الآخر، فإن الرائد وضعه آمن في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز 11 برصيد 26 نقطة، بفارق كبير عن مركزي الهبوط يبلغ 9 نقاط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023

وفي الاسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الجولة 24 من الدوري السعودي 2023، وكيفية مشاهدة البث المباشر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

تُنقل مباريات الدوري السعودي فقط وحصريًا عبر قنوات "SSC"، وبالتأكيد ستكون مباراة النصر والرائد كالمعتاد متاحة هناك.

يمكنك متابعة المباراة مجانًا إن كنت داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما إذا أردت متابعة اللقاء بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك لمشاهدة قناة SSC1 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

ستكون مباراة النصر والرائد متاحة مجانًا داخل السعودية عبر تطبيق شاهد ولكن بتقنية SD، أما لمتابعة المباراة بتقنية HD، سيتعين عليك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

طرق حجز تذاكر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC 1

  • التردد: 12380
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500
  • التصحيح: 3/4

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

موعد مباراة النصر والرائد في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 28 أبريل 2023، وتقام كما ذكرنا في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

ما مباريات النصر المتبقية في الدوري السعودي 2023؟

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لا ينتظر جمهور النصر أي مفاجآت غير سارة من الفريق حين يستضيف الرائد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2022-23.

الفريق النصراوي يريد الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الترتيب، لمصالحة جماهيره بعد توديع كأس الملك من نصف النهائي أمام الوحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

ويأتي. النصر في المركز الثاني برصيد 53 بعد لعب 24 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 56 نقطة بعد لعب 23 مباراة.

على الجانب الآخر الرائد الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، يعاني في المباريات الأخيرة، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام فارس نجد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة.

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