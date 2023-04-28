يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

يلتقي فريق النصر بقيادة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره فريق الرائد، بحثًا عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط هامة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويريد رفع رصيده 56 نقطة.

بينما يأتي فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن.

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.