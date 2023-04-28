يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت.. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، نقدم لكم في هذه المقالة بث مباشر الآن لمباراة فريق النصر ومنافسه فريق الرائد اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي.

حيث يستضيف استاد مرسول بارك مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق النصر ومنافسه فريق الرائد اليوم، وذلك في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي.

مباراة النصر والرائد اليوم بث مباشر

حيث تقام مباراة النصر والرائد، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر ابريل الحالي، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

بينما تنقل مباراة النصر والرائد اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، عبر قناة SSC sport 1 SD، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في افريقيا والشرق الأوسط.

بينما يتولي مهمة التعليق علي مباراة النصر والرائد اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، المعلق عيسي الحربين.

تشكيل النصر المتوقع اليوم أمام الرائد

حراسة المرمى:- نواف العقيدي.

خط الدفاع:- سلطان الغنام، عبدالاله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

في خط الوسط:- عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، عبد الرحمن النجعي، جلال الدين ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا.

خط الهجوم:- كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

يلتقي فريق النصر بقيادة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره فريق الرائد، بحثًا عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط هامة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويريد رفع رصيده 56 نقطة.

بينما يأتي فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن.