مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

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مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم سيتم بث مباشر لمباراة النصر والرائد اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023. وستكون هذه المباراة ذات طابع خاص حيث ستجمع بين فريقي النصر والرائد في ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، و7:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، و8:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، و9:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، و10:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

يمكن مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم على قناة SSC SPORT 1 SD وشاهد Shahid VIP، وسيكون التعليق الرياضي للمباراة من قبل المعلق الرياضي عيسى الحربين.

يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت ALNASR مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم لا ينتظر جمهور النصر أي مفاجآت غير سارة من الفريق حين يستضيف الرائد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2022-23.

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

الفريق النصراوي يريد الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الترتيب، لمصالحة جماهيره بعد توديع كأس الملك من نصف النهائي أمام الوحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم يلا شوت 

يلتقي فريق النصر بقيادة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره فريق الرائد، بحثًا عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط هامة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويريد رفع رصيده 56 نقطة.

بينما يأتي فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن.

من المتوقع أن يعتمد مدرب النصر على التشكيل التالي في مواجهة الرائد..

التشكيل: 4-2-3-1

نواف العقيدي

سلطان الغنام - علي لاجامي - ألفارو جونزاليس - جيسلان كونان

لويز جوستافو - عبد الله الخيبري

علي الحسن - أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب

كريستيانو رونالدو

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

من المتوقع أن يعتمد ماريوس سوموديكا مدرب الرائد على التشكيل التالي لمواجهة النصر..

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

التشكيل: 4-4-2

سيليفيو لونج

محمد الدوسري - محمد سالم - مبارك الراجح - عوض خميس

محمد فوزير - منصور البيشي - سلطان الفرحان - ألكساندرو ميتريتا

جوليو تافاريس - عبد الله الفهد

تردد قناة السعودية الرياضية SSC SPORTS 2023

يمكن الإطلاع على تردد القناة عن طريق الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة السعودية الرياضية يختلف حسب القمر الصناعي المستخدم لاستقبال الإشارة الخاصة بها.

يمكن استقبال القناة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، مثل النايل سات، وعرب سات، وهوت بيرد، وغيرها.

لمعرفة تردد القناة على أي قمر صناعي، يمكن الاطلاع على مواقع البث التلفزيوني المختلفة، أو التواصل مع مزودي الخدمة التلفزيونية لمعرفة الخطوات اللازمة لاستقبال القناة.

البطولات التي تنقلها قناة السعودية الرياضية

تقدم قناة السعودية الرياضية نقل حصري لأهم البطولات العالمية في مختلف الرياضات الرياضية، وذلك ضمن برامجها الرياضية المتنوعة ومن أهم البطولات التي تقوم القناة بنقلها حصريًا:

  • بطولة كأس العالم لكرة القدم.
  • بطولة دوري أبطال أوروبا.
  • بطولة الدوري الإسباني “لا ليغا”.
  • بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.
  • بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
  • بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
  • بطولة كأس العالم للأندية.
  • بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
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