بث مباشر مباراة النصر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

 بث مباشر مباراة النصر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت، يواجه فريق النصر الذي يلعب بين صفوفه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، نظيره الرائد، على ملعب مرسول بارك، اليوم الجمعة 28 أبريل الاري، في الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي موسم 2023-2022.

يلعب فريق النصر بقيادة رونالدو، المباراة أمام نظيره الرائد مستغلا عاملي الأرض والجماهير، عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط مهمة في سباق صدارة الدوري السعودي مع اتحاد جدة المتصدر؛ حيث غابت الانتصارات عن العالمي في آخر جولتين بعد تعثره بالتعادل السلبي أم الفيحاء، ثم خسارته ضد الغريم التقليدي الهلال بهدفين نظيفين. 

أما الرائد الذي لم يحقق الفوز في آخر 3 جولات؛ حيث تعادل مرتين وخسر في لقاء، يدخل مباراة اليوم وهدفه تعويض نزيف النقاط، بالرغم من صعوبة اللقاء. 

يأتي تشكيل النصر المتوقع في مباراة اليوم الجمعة ضد الرائد، كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان – ألفارو جونزاليس – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري – علي الحسن – لويس جوستافو – أيمن يحيى – عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

يذكر أنه يحتل العالمي المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد مُتصدر الترتيب.

فيما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز ثلاثة مراكز كاملة إلى المركز الثامن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

تقام مباراة فريق النصر ضد نظيره الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن" اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري. 

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 

جدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وسيتم بث مباراة النصر مع نظيره فريق الرائد عبر شاشاتها المختلفة.

close
النصر النصر أمام الرائد النصر ضد الرائد النصر ضد الرائد مباشر النصر لايف النصر مباشر النصر مباشر اليوم النصر والرائد النصر والرائد بث مباشر النصر والرائد مباشر أهداف مباراة النصر والرائد الرائد بث مباشر بث مباشر النصر اليوم بث مباشر النصر والرائد بث مباشر مباراة النصر والرائد تشكيل مباراة النصر أمام الرائد ماتش النصر والرائد مباراة النصر والرائد مباراة النصر اليوم بث مباشر مباراة النصر اليوم مباشر مباراة النصر اليوم مباشرة مباراة النصر اليوم مباشرة الان مباراة النصر بث مباشر مباراة النصر ضد الرائد مباراة النصر مباشر مباراة النصر والرائد بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر مشاهدة مباراة النصر الان مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة النصر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر مباشر الان مشاهدة مباراة النصر والرائد مواجهات النصر والرائد موعد مباراة النصر والرائد نتيجة مباراة النصر والرائد الدوري السعودي الرائد بث مباشر يلا شوت مباراة الرائد توقيت مباراة النصر والرائد ملخص مباراة النصر و الرائد مباراة النصر النصر و الرائد ملخص مباراة النصر والرائد مباراة النصر والرائد اليوم مباراة النصر و الرائد موعد مباراة النصر والرائد اليوم مباراة الرائد و النصر اهداف النصر والرائد
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

عاجل| البنك المركزى يقرر الدفاع عن الجنيه .. والاستغناء عن دولارات السوق السوداء

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

عاجل.. إجراء يصدم أصحاب السوق السوداء.. وأسعار الدولار اليوم الجمعة 28 أبريل (تفاصيل)

قصة عشق مسلسل طائر الرفراف الحلقة 30 مترجمة للعربية كاملة dailymotion

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ عبد الله كامل عن عمر يناهز 38 عام والحزن يخيم على محبيه

عاجل مفاجآت جديدة تزلزل السوق السوداء.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 أبريل 2023