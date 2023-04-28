بث مباشر مباراة النصر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم يلا شوت، يواجه فريق النصر الذي يلعب بين صفوفه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، نظيره الرائد، على ملعب مرسول بارك، اليوم الجمعة 28 أبريل الاري، في الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي موسم 2023-2022.

يلعب فريق النصر بقيادة رونالدو، المباراة أمام نظيره الرائد مستغلا عاملي الأرض والجماهير، عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط مهمة في سباق صدارة الدوري السعودي مع اتحاد جدة المتصدر؛ حيث غابت الانتصارات عن العالمي في آخر جولتين بعد تعثره بالتعادل السلبي أم الفيحاء، ثم خسارته ضد الغريم التقليدي الهلال بهدفين نظيفين.

أما الرائد الذي لم يحقق الفوز في آخر 3 جولات؛ حيث تعادل مرتين وخسر في لقاء، يدخل مباراة اليوم وهدفه تعويض نزيف النقاط، بالرغم من صعوبة اللقاء.

يأتي تشكيل النصر المتوقع في مباراة اليوم الجمعة ضد الرائد، كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان – ألفارو جونزاليس – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري – علي الحسن – لويس جوستافو – أيمن يحيى – عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

يذكر أنه يحتل العالمي المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد مُتصدر الترتيب.

فيما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز ثلاثة مراكز كاملة إلى المركز الثامن.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

تقام مباراة فريق النصر ضد نظيره الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن" اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

جدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وسيتم بث مباراة النصر مع نظيره فريق الرائد عبر شاشاتها المختلفة.