يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة النصر اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يستضيف نادي النصر السعودي منافسه في الجولة الـ25 نادي الرائد على ملعب نادي النصر “مرسول بارك”، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة؛ تنقل مباراة النصر والرائد عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي موسم 2022-2023 وتنقل المباراة عبر قناة SSC Sport 1، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير عيسى الحربين.

يدخل نادي النصر السعودي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، ويسعى نادي النصر إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الوحدة السعودي بهدف نظيف، وكان قد تلقى هزيمة في آخر جولة له في دوري روشن على يد منافسه التقليدي نادي الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويسعى كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط وتقليص الفارق بينهم وبين نادي الاتحاد السعودي متصدر ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل نادي الرائد مباراته القادمة أمام نادي النصر السعودي وهو في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة من 23 مباراة، ويسعى نادي الرائد إلى الفوز بالمباراة واستغلال الحالة النفسية التي بمر بها فريق النصر السعودي بعد النتائج السيئة خلال المباريات الأخيرة.

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

يلتقي فريق النصر بقيادة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره فريق الرائد، بحثًا عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط هامة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويريد رفع رصيده 56 نقطة.

بينما يأتي فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.