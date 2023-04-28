مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي يترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي مواجهة نارية بين فريقي النصر والرائد، حيث يحل نادي الرائد ضيفًا ثقيلًا على نادي النصر في ملعب مرسوم بارك وذلك في إطار الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي يعاني النصر من أداء غير مستقر في الفترة الأخيرة، إذ خرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته أمام الوحدة، وفي الجولة الـ25 من الدوري خسر أمام الهلال بهدفين دون رد، مما جعل رصيده يتوقف عند النقطة 53 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد. يستعد النصر بكل قوة وتركيز لهذه المباراة، ويتطلع للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر وللتأهل للمربع الذهبي.

من جهته، خسر الرائد في المرحلة السابقة أمام الفتح بثلاثية نظيفة، مما جعل رصيده يتجمد عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر. يسعى الرائد لتعديل المسار وتجنب الرجوع للخلف، وسيقاتل بكل جهد لتحقيق الفوز والتقدم اللأمام في هذه المباراة.

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من ناحيةٍ أخرى، يتمتع نادي الرائد بوضعٍ آمن في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، وبفارق كبير عن مركزي الهبوط اللذين يبلغ فارق النقاط بينهما وبين الرائد تسع نقاط.

يحتل نادي النصر السعودي المركز الثاني في ترتيب “دوري روشن” برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نادي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

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موعد مباراة النصر والرائد

ستقام المباراة يوم الجمعة الموافق 28 أبريل من العام الجاري (28-4-2023) على ملعب مرسول بارك نلعب نادي النصر السعودي في العاصمة السعودية الرياض، تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة

يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات “SSC”، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا إن كنت داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما إذا أردت متابعة اللقاء بجودة عالية، عليك الاشتراك لمشاهدة قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023، مُتاحة فقط على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

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تعيش جماهير نادي النصر حالة من القلق بعد تعرض فريقهم لضربتين موجعتين في المباراتين السابقتين. فقد تلقى الفريق خسارته الأولى أمام غريمه التقليدي نادي الهلال في ديربي الرياض، ما أدى إلى توقف رصيده عند 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، والضربة الثانية كانت الخسارة أمام نادي الوحدة والخروج من كأس الملك 2023.

التشكيل المتوقع لنادي النصر

من المتوقع أن يعتمد مدرب نادي النصر، على التشكيل التالي في مباراة الرائد:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – ألفارو جونزاليس – جيسلان كونان.

خط الوسط: لويز جوستافو – عبد الله الخيبري

علي الحسن – أندرسون تاليسكا – عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

بث مباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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التشكيل المتوقع لنادي الرائد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني ماريوس سوموديكا لنادي الرائد على التشكيل التالي، لمواجهة النصر: